Coronavirus Umbria: in crescita gli attualmente positivi

Stabili i ricoveri

Crescono per il secondo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 12.721, 228 in più in base ai dati della Regione al 29 aprile.

Sostanzialmente stabili i ricoverati, 213, uno in più, quattro in rianimazione, invariati. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 1.142 nuovi positivi, 911 guariti e tre nuovi morti.

Sono stati analizzati 5.917 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 19,3 per cento era 24,8 giovedì e 18,4 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana.