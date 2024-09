Orvieto, incubatrice neonatale e presidio ventilazione donate a Pediatria

Orvieto, incubatrice neonatale e presidio per la ventilazione donate alla UO di Pediatria dell’ospedale “Santa Maria della Stella”

Ennesima importante donazione per la struttura di Pediatria dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. Il reparto diretto dalla dott.ssa Maria Greca Magnolia ha ricevuto, nei giorni scorsi, grazie alla generosità dell’azienda General Group, una preziosa incubatrice neonatale di ultima generazione ed un presidio di supporto alla ventilazione nel bambino con problematiche respiratorie.

“L’incubatrice, o culla termica, parte integrante della donazione – spiega la dott.ssa Magnolia che ha rivolto un sentito ringraziamento ai vertici della General Group – è uno straordinario dispositivo, dotato di un sistema di sistema di termoregolazione altamente sofisticato, che consente di ricreare un ambiente che simula fedelmente il grembo materno, offrendo un microcosmo simile a quello della vita intrauterina, offrendo un supporto essenziale ai neonati critici e consentendo, nello stesso tempo, di accogliere il neonato in un ambiente sicuro, a supporto dello sviluppo delle esperienze sensoriali appropriate in relazione all’età gestazionale e ai ritmi sonno-veglia, a sostegno dello sviluppo neuro-psicomotorio sin dai primi istanti di vita”.

“L’acquisizione – afferma la direttrice dell’ospedale di Orvieto dott.ssa Ilaria Bernardini – rappresenta un importante passo avanti per l’aggiornamento tecnologico del nostro reparto di Pediatria, garantendo cure sempre più efficienti e sicure, a cominciare da uno dei momenti più delicati e cruciali della vita. Questa preziosissima donazione segna una svolta significativa per la Neonatologia della nostra realtà”.

L’altro strumento a corredo della donazione è un sistema portatile per la nebulizzazione continua o intermittente di farmaci durante la ventilazione meccanica, oppure supporto respiratorio a pressione positiva, consentendo l’impiego sia sui neonati che sui bambini più grandi. Si tratta di un dispositivo all’avanguardia, in grado di garantire un dosaggio costante del farmaco utilizzato nel trattamento della patologia respiratoria intercorrente.

La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi alla presenza del direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili, del direttore medico di presidio dott.ssa Ilaria Bernardini, del direttore ff dell’Unità Operativa di Pediatria dott.ssa Maria Greca Magnolia, della coordinatrice della UO Pediatria/Nido Orvieto dott.ssa Lorena D’Elia e di tutto il personale del reparto di Pediatria/Nido Orvieto.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili, insieme allo staff della direzione e del reparto del “Santa Maria della Stella” di Orvieto, ha espresso “profonda gratitudine nei confronti dell’azienda General Group per i sentimenti di solidarietà, vicinanza e sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei nostri piccoli pazienti, a conferma dell’impegno che da sempre coltiva verso la tutela del benessere infantile. L’acquisizione di queste sofisticate attrezzatura consentirà indubbiamente profonda valorizzazione della “care” dei nostri neonati e di tutti i nostri bambini”.

Per la General Group erano presenti l’amministratore Unico Thomas Gallucci ed il direttore generale Andrea Cecconi.

“La GGroup è un’azienda che opera nel mercato automotive innovandone i processi e per questo è da sempre sensibile all’ingegno, al progresso e al futuro.”, ha dichiarato Gallucci, “Pensiamo fermamente che quest’ultimo sia determinato dall’inventiva e dall’impegno delle persone e le persone del futuro sono proprio i bambini di oggi. Per questo la General Group, colpita dalla professionalità e dall’impegno del reparto pediatrico dell’ospedale di Orvieto, diretto dalla dott.ssa Maria Greca Magnolia, ha sentito il dovere morale di sostenerlo con l’acquisto di macchinari che possano consentire ai bambini di essere il nostro domani ed il futuro in cui credere”.