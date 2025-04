Si tratta di uno spirometro completo da tavolo con opzione ossimetrica. Dotato di Touchscreen 7’’ a colori e di una stampante termica integrata

Importante donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto in favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Orvieto.

Si tratta di uno spirometro completo da tavolo con opzione ossimetrica. Dotato di Touchscreen 7’’ a colori e di una stampante termica integrata, lo strumento, utilissimo ai fini diagnostico-terapeutici, consente una rapida e completa refertazione senza la necessità di un computer.

Le caratteristiche tecniche consentono un ampio utilizzo del dispositivo per eseguire test in tempo reale e incentivazione pediatrica, disponibili sul display dello strumento.

Il prezioso dispositivo è stato consegnato nei giorni scorsi ai professionisti della Pediatria del “Santa Maria della Stella”.

La dott.ssa Maria Greca Magnolia, direttore ff della struttura complessa di Pediatria, dopo aver ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, ha evidenziato “l’importanza di questa donazione in quanto – ha spiegato – l’utilizzo di tale dispositivo consente non solo di ampliare l’offerta assistenziale nell’ambito della degenza ospedaliera per tutti i bambini che necessitano di un approfondimento nello studio della patologia respiratoria, ma si rivela, inoltre, di fondamentale importanza nell’avviare una nuova attività ambulatoriale (per la diagnostica in ambito broncopneumologico pediatrico) e, contemporaneamente, nel potenziare e completare alcune delle attività già avviate, prima fra tutte, quella allergologica pediatrica, che nell’ultimo periodo presso la nostra Struttura è stata già di per se notevolmente potenziata”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al presidente della Fondazione prof. Libero Mario Mari, al vice presidente avv. Sergio Finetti, ai rappresentanti del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto per l’ennesima testimonianza di attenzione e vicinanza al lavoro dei sanitari e impegno per migliorare servizi e risposte assistenziali in favore dei pazienti del “Santa Maria della Stella” anche dalla Direzione Strategica Aziendale con il direttore generale della Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili e dalla Direzione Medica Ospedaliera con la direttrice del nosocomio dott.ssa Ilaria Bernardini.

Nel corso della cerimonia di consegna del dispositivo il direttore generale ha anche sottolineato il grande sforzo di tutta la Pediatria dell’ospedale di Orvieto che, seppur in presenza di una carenza di organico, garantisce un’elevata e qualificata attività di reparto.