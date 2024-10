Orvieto, donna si perde mentre va a funghi con il marito. E’ stata ritrovata alle 23:15 in buone condizioni

I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto sono intervenuti presso Allerona, in zona Villalba per cercare una donna cinquantenne persasi mentre era in cerca di funghi con il marito.

Intorno alle ore 17:00 si erano separati volontariamente, dandosi appuntamento al punto di partenza. L’uomo non rivedendola, irraggiungibile anche al cellulare ha dato l’allarme.

Sul posto oltre ai Carabinieri della locale stazione sono arrivati da Terni i vigili del fuoco con il carro ucl (unità comando avanzato) per coordinare le ricerche e gli operatori sapr ( sistemi aeromobili a controllo remoto).

Alle 23 :15 la signora è stata ritrovata in buone condizioni.