Ordine dei Giornalisti dell’Umbria: i risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale

Il presidente uscente Conticelli ancora il più votato (111 preferenze), ma non ha raggiunto il quorum funzionale: si andrà al ballottaggio

Con 111 preferenze su 236 schede valide, il presidente uscente Roberto Conticelli è risultato nettamente il più votato in occasione del secondo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Non avendo però raggiunto il quorum funzionale fissato a 119 voti, lo stesso Conticelli andrà al ballottaggio per i 6 posti di Consigliere regionale – elenco professionisti – con Luca Benedetti (93 voti), Vanna Ugolini (74), Michele Nucci (70), Cosimo Lorusso (69), Riccardo Regi (66), Stefano Cinaglia (57), Fabio Luccioli (53), Anna Lia Sabelli Fioretti (52), Angela Rotini (48), Tiziano Bertini (46) e Marcello Migliosi (46).

Per il rappresentante umbro al Consiglio Nazionale sono al ballottaggio i professionisti Gianfranco Ricci (95 voti) e Paolo Giovagnoni (85). Il quorum funzionale in questo caso era fissato a quota 118.

Per il rappresentante umbro pubblicista al Consiglio nazionale sono al ballottaggio Antonello Menconi (103 voti) e Massimo Duranti (58). Quorum funzionale 155,5.

Per i tre posti di pubblicista in Consiglio Regionale sono al ballottaggio Sonia Montegiove (86 voti), Maria Pia Fanciulli (79), Alberto Mirimao (71), Donatella Binaglia (60), Stefano Giommini (51) e Francesco Petrelli (41). Il quorum funzionale era fissato a quota 151,5.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti – elenco professionisti – sono al ballottaggio Massimo Boccucci (56 voti), Luigi Scardocci (50), Sebastiano Pasero (46) e Laura Marozzi (39). Quorum funzionale 81,5. Per i Revisori dei Conti – elenco pubblicisti – sono al ballottaggio Luigi Foglietti (52 voti) e Francesco Gori (59). Quorum funzionale 118,5.