I Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, a decorrere da sabato scorso, 14 dicembre, attraverso i reparti dipendenti, hanno intensificato i servizi d’istituto su tutto il territorio.

Nel fine settimana appena trascorso diversi sono stati gli equipaggi a bordo delle “gazzelle” delle Sezioni/Aliquote Radiomobile di Compagnia, generalmente impiegati nell’esecuzione dei servizi di Pronto Intervento, che, insieme alle pattuglie delle Stazioni Carabinieri, hanno condotto un’intensa attività di controllo nelle numerose comunità del perugino e lungo i principali assi viari, proprio a cavallo con l’applicazione delle nuove norme che regolamenteranno la circolazione stradale.

I Carabinieri hanno riscontrato varie violazioni in diversi settori, procedendo al deferimento in stato di libertà alle Procure della Repubblica di Perugia e Spoleto di quattro persone, per due delle quali le rispettive infrazioni sono contemplate nel nuovo testo.

Inoltre sono state segnalati tre soggetti alla Prefettura del capoluogo perché assuntori di droga.

I vari dispositivi dispiegati hanno posto particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio:

– Aliquota Radiomobile di Norcia: in loco, hanno fermato un 28enne del posto, alla guida della propria autovettura, che, sottoposto a controllo etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.80g/l, per cui gli è stata ritirata la patente di guida;

– Aliquota Radiomobile di Città della Pieve: a Magione, un 24enne del luogo, sorpreso alla guida con sintomatologia compatibile a pregressa assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto a controllo etilometrico, è stato denunciato in quanto risultava positivo con un tasso alcolemico pari allo 0,88g/l, con patente di guida ritirata;

– Aliquota Radiomobile di Assisi e Stazioni di Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra, Bettona e Torgiano.

ad Assisi, un 27enne, fermato e controllato alla guida della propria autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.87g/l: patente di guida ritirata

a Bastia Umbra, un 23enne, sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione causata da verosimile assunzione di sostanze stupefacenti, rifiutava di sottoporsi ad accertamenti clinici: patente di guida ritirata

a Bettona, una 25enne, fermata e controllata alla guida della propria autovettura, sottoposta a controllo etilometrico, è risultata in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.70g/l: patente di guida ritirata

Nel corso del medesimo servizio sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa tre persone ex art. 75 dpr 309/90 con sequestro complessivo di circa 5 g di stupefacente del tipo hashish destinati ad uso personale.

Le attività di istituto dei comandi dell’Arma proseguiranno al fine di incrementare i controlli e la presenza attiva dell’Istituzione sul territorio, strategia essenziale per il Comando Provinciale di Perugia quotidianamente impegnato nel rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini nelle tante realtà locali del perugino.