Premio di Solidarietà della Sezione ANC di Terni

Premiati 6 Carabinieri del Comando Provinciale

E’ stata celebrata ieri, 15 dicembre, con una solenne messa presso la chiesa di San Paolo di Terni officiata dal Vescovo, S.E.R. Francesco Antonio Soddu, la 43^ edizione del Premio Solidarietà, istituito il 5 marzo 1980 dalla locale Sezione “G. Ugolini” dell’Associazione Nazionale Carabinieri per conferire uno specifico riconoscimento ai militari dell’Arma ternana distintisi in operazioni di soccorso volte alla salvaguardia dell’incolumità di persone in pericolo di vita o vittime di situazioni che ne abbiano minato l’integrità fisica. Dopo la funzione, cui hanno presenziato numerosi militari in servizio, Soci e Benemerite dell’ANC e rappresentanti delle istituzioni locali, sono stati premiati 6 militari segnalati direttamente dal Comandante Provinciale di Terni: