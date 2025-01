Per lui denuncia, ritiro della patente di guida e sequestro della vettura ai fini della confisca

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini, il contrasto all’illegalità ed il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, svolti in questo fine settimana dalla Compagnia Carabinieri di Terni, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 33enne di origini straniere, residente nella provincia.

L’uomo è stato sorpreso alla guida della propria utilitaria con un tasso alcolico superiore di quasi sette volte ai limiti di legge: per lui, oltre alla denuncia, sono scattati anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro della vettura ai fini della confisca.