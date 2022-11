Nuove aree interne dell’Umbria: già stanziati 2,5 milioni di euro per la viabilità

Assessore Agabiti: primo riconoscimento per le aree interne istituite appena cinque mesi fa

Stanziati 2,5 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture per le due nuove Aree interne dell’Umbria istituite appena 5 mesi fa: “Media Valle del Tevere” e “Unione dei comuni del Trasimeno”. Risorse destinate a migliorare e potenziare la viabilità sulle strade comunali, provinciali e regionali della due Aree interne dell’Umbria. Un finanziamento che premia il lavoro svolto dall’assessore regionale Paola Agabiti nell’ottenimento delle due nuove Aree interne.

Le risorse stanziate permetteranno all’Umbria di rendere più sicuri i collegamenti tra i Comuni delle Aree interne coinvolte, con particolare attenzione ai temi del dissesto idrogeologico, dalla classificazione sismica dei territori e dell’isolamento montano.

Nello specifico, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per la “Media Valle del Tevere” (Todi, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini) e 1,3 milioni di euro per la “Unione dei Comuni del Trasimeno” (Magione, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno). Queste risorse andranno a sommarsi a quelle già stanziate nei mesi scorsi per le altre tre Aree interne dell’Umbria.