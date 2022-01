Nuova illuminazione pubblica per Umbertide, saranno cambiati con tecnologia led tutti i 3706 punti luce presenti nel territorio comunale

Parla l’assessore dei lavori pubblici Alessandro Villarini

“Con l’importante collaborazione tra pubblico e privato, ovvero tramite il cosiddetto, Project Financing verrà ammodernato tutto il sistema di illuminazione pubblica del nostro comune: migliore visibilità, più sicurezza, maggor decoro, un consumo minore di energia e sostenibilità ambientale”: a dirlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini, nel corso della seduta del Consiglio Comunale dedicata al Question Time rispondendo a una interrogazione presentata dal gruppo consiliare della Lega.

“Per quanto riguarda gli interventi che saranno attuati, il cui investimento iniziale da parte del privato è stato individuato in 1.487.177 euro – ha affermato l’assessore – verrà effettuata una sostituzione di parte dei sostegni e un rifacimento di quadri e linee elettriche, oltre la sostituzione di tutti i 3706 corpi illuminanti esistenti con altri a tecnologia Led”.

“Per il discorso riguardante la procedura che viene seguita per realizzare il progetto – ha spiegato l’assessore – già è stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica ed è stato adottato nel piano triennale delle opere pubbliche. Nel Consiglio Comunale in cui si darà il via libera al bilancio di previsione, verrà approvato anche il Piano triennale delle opere pubbliche nel quale è incluso il Project Financing che a sua volta sarà inserito nel Piano biennale di forniture e servizi”.

“Oltre a questo – ha aggiunto – in quella seduta del Consiglio comunale ci sarà proprio un punto specifico nel quale si parlerà del Project Financing. Una volta approvato il bilancio, l’ufficio tecnico comunale preposto potrà partire con la procedura del bando di gara. Una volta individuata la ditta ci sarà la consegna degli impianti al concessionario per i prossimi 20 anni”.

“Dalla consegna degli impianti – ha concluso l’assessore – decorre il termine per l’eseuzione dei lavori previsto dal cronoprogramma, di circa un anno, per effettuare tutti gli interventi. E’ un progetto importante con il quale vogliamo cambiare in meglio il volto della città compiendo un deciso salto di qualita sul fronte dell’illuminazione pubblica”.