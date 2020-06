Notte romantica dei Borghi: a Passignano municipio illuminato e cene a lume di candela

Municipio illuminato, intrattenimenti musicali e cene a lume di candela. Anche Passignano attende i visitatori della Notte Romantica creando un’atmosfera speciale. La “perla del Trasimeno” è tra la dozzina di località umbre che aderiscono alla quinta edizione della “Notte Romantica” promossa dai Borghi più belli d’Italia. Manifestazione che nella serata di domani, sabato 27 giugno vedrà in questi borghi scendere atmosfere seducenti tra vicoli, piazze e incantevoli scorci panoramici.

“La Notte Romantica di quest’anno – spiega Antonio Luna , Presidente della sezione umbra dell’associazione – è dedicata, oltre alle nostre combattive amministrazioni comunali e comunità locali, alle tante attività ristorative dei Borghi umbri che hanno deciso di rimettersi in gioco pur avendo dovuto modificare significativamente spazi, servizio, modalità di accoglienza in seguito alla pandemia. La loro capacità di tenere alta la gastronomia umbra ha recentemente ricevuto alti riconoscimenti e sono una componete fondamentale del nostro turismo. Buona cena romantica nei Borghi umbri più belli d’Italia”.

“È un’occasione – dichiara il sindaco di Passignano Sandro Pasquali – per vivere un Trasimeno diverso, quello romantico, lento, dell’incontro. La passione per i luoghi che si sposa con il romanticismo delle persone che lo vogliono vivere. Del resto, ai nostri borghi per essere romantici non serve nulla: basta guardare i tramonti dal lungolago ed essere così ‘romantici al naturale’”.