“Notizie allarmanti sullo stato di sase. Subito audizione nelle commissioni competenti sull’Aeroporto San Francesco”

Così la consigliera regionale del Partito democratico, Donatella Porzi, commentando le notizie di un

“disimpegno di Confindustria e di altri soci e di una ricapitalizzazione imminente, dovuta ad un bilancio in rosso. Comprendo che l’emergenza sanitaria, che ha bloccato da un anno e mezzo il Paese, sia stato uno tsunami anche per il San Francesco. Quello che appare meno chiaro è come mai, da una società sana, l’aeroporto oggi si appresti a votare un bilancio che presenta una perdita di 1,6 milioni di euro. Un rosso importante che, se consideriamo il patrimonio sociale dell’azienda, di 1,2 milioni, porta comunque ad uno sbilancio patrimoniale di 400mila euro. Occorre dunque fare chiarezza su come si è arrivati a questo punto e su quali sono le previsioni per il 2021. Come è stato gestito lo tsunami del Covid e come saranno scelti i partner per ottenere i quasi due milioni che servono per la ricapitalizzazione? Qual è il progetto di sviluppo che c’è dietro all’eventuale ricapitalizzazione? Sarà la Regione, tramite Sviluppumbria, ad acquisire le quote della Sase, comportando che questa diventi da una società controllata dalla Regione e non partecipata? Serve pianificazione e partecipazione, perché l’Umbria sta pianificando la propria ripartenza ed è necessario non perdere un’opportunità come l’aeroporto. Se ci sarà, come si legge, l’ingresso di soci privati – conclude – la procedura dovrà essere di assoluta trasparenza. Siamo alla vigilia della ‘pubblicizzazione’ dell’aeroporto?”.