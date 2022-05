Norcia, inaugurato oggi il digipass

Completata l’apertura dei digipass della regione Umbria

È stato inaugurato questa mattina a Norcia, in via Solferino, il nuovo spazio DigiPASS, a disposizione di cittadini, imprese, scuole, associazioni di Norcia e dei Comuni vicini, dotato di postazioni di lavoro con computer portatili collegati in rete, accesso wi-fi, sala conferenze e in cui si troverà un facilitatore digitale, in grado di aiutare le persone nella fruizione di servizi pubblici digitali. Si completa così il percorso di apertura di tutti i DigiPASS della Regione Umbria.

Per l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione della Regione Umbria, presente all’inaugurazione, l’inaugurazione di oggi del DigiPASS di Norcia rappresenta un momento importante per la nostra amministrazione e per il territorio, coprogettato e fortemente voluto dal Sindaco di Norcia. I Digipass rappresentano un nodo locale della rete di facilitazione digitale prevista dall’investimento 1.7.2 del PNRR, oltre che una riconosciuta buona pratica nazionale.

Nella Norcia della ricostruzione – ha aggiunto – il digitale è segno di speranza. Un’area lontana, interna, segnata da eventi drammatici, trova nel digitale un elemento di aggregazione dei giovani che possano trovare un motivo per rimanere in questi luoghi e costruire un futuro lavorativo, valorizzare il territorio anche tramite nuove professioni nel settore della grafica, promozione turistica e digitale. Anche i bit sono i mattoni di una ricostruzione del tessuto sociale, di una comunità lacerata.

Il luogo che accoglie il DigiPASS di Norcia è stato individuato anche con la funzione di ripristinare parte della Biblioteca comunale, collocata prima del sisma 2016 presso i locali dell’Auditorium San Francesco, attualmente inagibile. Il nuovo spazio, realizzato in maniera uniforme agli altri DigiPass regionali con allestimenti moderni e innovative tecnologie informatiche, è stato realizzato con i fondi Por Fesr