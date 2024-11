Elezioni: al fine di garantire a coloro che ne siano sprovvisti, il rilascio della carta di identità elettronica, l’ufficio comunale, con sede a Monteluce, osserverà un orario speciale

In occasione delle consultazioni elettorali regionali del 17 e 18 novembre 2024, al fine di garantire a coloro che ne siano sprovvisti, il rilascio della carta di identità elettronica, l’ufficio comunale, con sede a Monteluce, piazza Cecilia Coppoli, osserverà il seguente orario:

Sabato 16 novembre dalle 09:00 alle 18:00

Domenica 17 novembre dalle 07:00 alle 22:30

Lunedì 18 novembre dalle 07:00 alle 15:00

Gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento, per motivi di furto o smarrimento, dovranno presentarsi con:

-la denuncia di smarrimento o furto di tutti i documenti di riconoscimento di cui l’elettore era in possesso

-una foto tessera formato cartaceo.

In caso di deterioramento della carta d’identità, invece, gli elettori dovranno presentarsi all’ufficio con:

-la carta d’identità deteriorata;

– una foto tessera formato cartaceo.

N.B. nel caso in cui la precedente carta di identità sia stata rilasciata in formato cartaceo o si tratti di un primo rilascio e non si è in possesso di altro documento valido è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di un documento di riconoscimento valido che attestino l’identità del richiedente la C.I.E.

Verrà rilasciata la ricevuta C.I.E. che vale come documento per attestare l’identità del votante.

Il costo della carta di identità elettronica sarà di € 22.20 (nuova/rinnovo) o di € 27.30 (duplicato).