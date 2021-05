Nocera Umbra: gesto di solidarietà dal Lions Club di Foligno

Una delegazione del Lions Club di Foligno, rappresentata dal Presidente Angelo Mancini, unitamente a Marco Fantauzzi e Carla Ascani, ha consegnato al Sindaco, Giovanni Bontempi, alcuni pacchi solidali contenenti generi alimentari di prima necessità per venire incontro ai bisogni di famiglie in forte difficoltà economiche e sociali acutizzate dalla pandemia.

Dichiarazione del Sindaco Bontempi: Grazie a queste azioni concrete con le quali i Lions intendono essere al fianco delle Istituzioni in un momento così delicato, possiamo alleviare i disagi di 10 nuclei familiari che in questo modo si sentiranno meno soli. Il Lions Club, anche in questo periodo di Coronavirus, non dimentica i più deboli rispettando in pieno quello che è il suo motto: migliorare il mondo attraverso la solidarietà.