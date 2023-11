Natale a Todi, 60 eventi e una “Festa d’Inverno”

Tra le novità la prima edizione di un mini-festival di 4 giorni a cavallo del capodanno



Varato il cartellone delle iniziative del “Natale a Todi” con sessanta appuntamenti in programma dal 28 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. “Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni cittadine – sottolinea l’assessore alla cultura Alessia Marta – per costruire un calendario che potesse essere attrattivo per quanti verranno a Todi durante le festività natalizie ma anche per i tuderti di ogni età”.

Spazio a mostre, laboratori, concerti, spettacoli teatrali, mercatini ed eventi formato famiglia, con una novità importante rappresentata dalla prima edizione della “Festa d’Inverno. Incontri e Racconti”. Si tratta di una sorta di mini-festival che si svolgerà dal 28 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 e che ambisce a diventare un evento fisso nel panorama della programmazione cittadina.

Il 28 dicembre, al Teatro del Nido dell’Aquila, protagonisti “JP & THE SOUL VOICES” in concerto; il 29 dicembre, alla Sala delle Pietre, Rossano Baldini in “THE SHELTERING SKY”, la musica di Ryiuchi Sakamoto; il 30 dicembre, al Teatro Comunale, “LA FANCIULLA DI NEVE”, con l’Etoile Ballet Teatre; il 1° gennaio, nell’ex chiesa di San Benedetto, “LI SANTI DE NATALE”.

Per quasi un mese la città ospiterà tre grandi mostre: la retrospettiva sul pittore tuderte Ugo Serafini, alla Sala delle Pietre, la personale di Nicola Renzi, alla chiesa dei SS Filippo e Giacomo e quella sulle acqueforti di Nino Cordio al Torcolarium del Nido dell’Aquila.

“L’anticipo con il quale presentiamo il cartellone e la qualità delle proposte – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – è un risultato importante che arricchisce la città di eventi e contribuisce sia alla destagionalizzazione turistica che all’allungamento della permanenza media, che nel 2023 ha superato i tre giorni”.

I quaranta giorni del programma saranno punteggiati da rappresentazione teatrali, tra cui quella di “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese (17 dicembre) e mercatini di prodotti artigianali e di prodotti della terra, quest’ultimo a cura di Slow Food. Tra i concerti da segnalare il Gospel del Joyful singin choir a cura dell’Archeoclub (16 dicembre), quello del Coro dell’Università degli studi di Perugia e dell‘Orchestra da camera Giovanile di AGIMUS (20 dicembre) e quello degli Allievi della Scuola comunale di musica (21 dicembre).

Mentre è già in corso l’installazione delle luminarie natalizie per le vie della città, è confermata la tradizionale accesione dell’albero di Natale in piazza per l’8 dicembre mentre la casetta di Babbo Natale sarà collocata quest’anno sotto i Voltoni Comunali.

Confermata anche la festa in piazza dell’ultimo dell’anno e, il 6 gennaio, la discesa dal campanile del Duomo della Befana a cura dei Vigili del Fuoco.