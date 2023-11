L’olio “Seven” di Gaudenzi è il “Miglior blend fruttato leggero al mondo”

Premiato per la seconda volta da “Flos Olei”, anche per il 2024,

la guida dell’extravergine tra le più importanti del settore

L’olio Seven del frantoio Gaudenzi di Trevi è il “Miglior blend fruttato leggero al mondo” per “Flos Olei 2024, la guida dell’extravergine”, la pubblicazione considerata tra le più importanti nel settore olivicolo. Un ottimo risultato per l’azienda umbra, che così continua a riportare a casa un riconoscimento dietro l’altro: per la seconda volta viene premiata nella categoria dei fruttati leggeri, per un totale di ben cinque apparizioni nell’ambitissima top 20 mondiale di Flos Olei (dal 2016) e per il sesto anno consecutivo vede confermarsi il punteggio di 99/100esimi, un risultato di cui solamente pochissime aziende possono fregiarsi.

Un eccellente risultato ottenuto, dunque, anche nella nuova edizione della guida, che rappresenta un vero e proprio viaggio nel mondo dell’extravergine di qualità, una sorta di atlante olivicolo in tripla lingua, italiano-inglese, italiano-spagnolo e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 56 Paesi. Una classifica internazionale delle migliori produzioni olearie del mondo, dove il frantoio Gaudenzi può ormai vantare risultati da esibire nel curriculum aziendale.

“Seven è l’ultima etichetta entrata in azienda (nel 2019) per offrire un fruttato leggero – spiega Andrea Gaudenzi -, quindi una produzione ben diversa rispetto a quelle realizzate con le varietà della zona di Trevi, è un prodotto ricercato, diverso da quelli storici, per cui diverso anche per l’utilizzo in cucina, perfetto per il pesce e per i crudi”. Una scommessa vinta fin dal primo momento, puntando su un olio realizzato con un uliveto ben distante dal frantoio. “Si trova nelle vicinanze del lago Trasimeno, dove c’è la dolce agogia, una varietà estremamente adatta per fare un fruttato leggero. Seven è ormai un nostro cavallo di battaglia – sottolinea soddisfatto Gaudenzi – che è andato ad unirsi alle altre produzioni Dop, ’89\93′ e ‘Casalontana’, e alle storiche etichette del frantoio come ‘Quinta luna’. Le tre Dop sono oli molto estremi, pensati per professionisti del settore, intenditori ed appassionati, da abbinare con consapevolezza. Ognuno ha una sua intensità e le sue caratteristiche peculiari. Tutti e tre insieme, costituiscono un ventaglio di offerta per poter avere l’olio migliore in ogni situazione”.