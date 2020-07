“Movida al Ponte”. Tre serate all’insegna della musica e della solidarietà il 16 luglio, il 6 e il 20 agosto

Tre serate di musica, divertimento per tutte le età e solidarietà. In questo consiste “Movida al Ponte”, l’evento che animerà l’arena del parco Bellini di Ponte San Giovanni di Perugia per tre giovedì: il 16 luglio, il 6 ed il 20 agosto. L’iniziativa, di cui parte del ricavato sarà devoluta alle strutture sanitarie dell’Umbria, è organizzata dal Centro Giovani Fuori dalle Scatole del presidente Luca Bartoli (anche direttore artistico della manifestazione), dal Circolo Socio Culturale Primo Maggio guidato da Roberto Baldassarri, dalla Pro Loco I Molini presieduta da Francesca Furiani, dal Comitato Al Ponte Festival e dai ragazzi di Arena Al Ponte. Evento realizzato anche con il patrocinio del Comune di Perugia. Ogni serata avrà un tema conduttore. Si parte giovedì 16 con il Combact folk. Dalle ore 20 saliranno sul palco perugino gli 88 Folli che si esibiranno insieme ad ospiti di caratura nazionale come Luca Lanzi della Casa del Vento e Francesco Moneti dei Modena City Ramblers. La seconda serata, in programma il 6 agosto, invece, sarà dedicata alla Beat generation. Sul palco ci saranno gruppi storici perugini degli anni Sessanta che suoneranno e canteranno le canzoni di Lucio Battisti. La terza ed ultima serata, prevista per il 20 agosto, sarà riservata ai più giovani ed è inserita nel progetto Arena Al Ponte, che fa parte del programma del Centro Giovani Fuori dalle Scatole e che prevede l’organizzazione due volte al mese di una rassegna dedicata alle band emergenti del territorio di Perugia.

“Sono molto felice – commenta Luca Bartoli – di avere la direzione artistica e l’organizzazione di uno dei primi eventi post Covid. In un momento in cui tutte le feste e le manifestazioni sono ferme, Ponte San Giovanni ospiterà una delle prime iniziative promosse post lockdown. È un fatto per noi molto importante perché pensiamo che le manifestazioni culturali, oltre che a dare un valore aggiunto al territorio, fanno girare l’economia. Quindi siamo felici che attraverso eventi come Movida al Ponte possiamo veramente aiutare il territorio a vivere, soprattutto dopo un periodo come questo che stiamo vivendo”.

Evento e cena su prenotazione allo 3486098724 per consentire alla manifestazione (che comincerà sempre alle ore 20) di svolgersi nel pieno rispetto delle normative anti Covid.