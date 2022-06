Morte Carla Berardi: il cordoglio delle istituzioni locali

Coletto: “Una grande perdita, importante il suo impegno contro gli abusi sui minori”

“Una grande perdita per il mondo della pediatria in Umbria che lascia un vuoto, ma anche un esempio, su come la sanità e il sociale siano fortemente interconnesse per garantire una migliore tutela dei minori”.

Così l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, esprime il cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa Carla Berardi, presidente dell’associazione pediatri umbri.

“Ho conosciuto personalmente la dottoressa Berardi – ha detto l’assessore Coletto – e ho apprezzato il suo grande impegno che da sempre, ha svolto in collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio avviando importanti e significativi percorsi di prevenzione e assistenza dei minori. E proprio cogliendo quel sottile filo rosso che lega la sanità al sociale, la dottoressa Berardi è stata tra le sostenitrici di importanti progetti che rientrano nel superiore interesse del minore, in difesa dei più piccoli, vittime di abuso e sfruttamento”.

Il sindaco Andrea Romizi ed il vice sindaco Gianluca Tuteri, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Perugia, esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della dott.ssa Carla Berardi.

La pediatra era presidente, tra le altre cose, dell’associazione culturale pediatri umbri ed stava attivamente collaborato con il Comune di Perugia a numerosi progetti. La dott.ssa Berardi era inoltre nota a livello nazionale, essendosi battuta in prima persona sul tema degli abusi infantili e della povertà educativa, collaborando con Istituzioni come Save the children.