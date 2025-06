Ha legato il suo nome a numerosi progetti dedicati alla comunità

L’Amministrazione comunale di Perugia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonella Vitali, vice comandante della Polizia Locale.

Entrata in Comune come funzionario nel 1985 al personale e all’ufficio economia e lavoro, Antonella scelse nel 1995 di indossare la divisa, decisione che segnò profondamente la sua vita professionale: non la tolse più, diventando nel tempo dirigente del reparto di Polizia Territoriale e, dal 2009, vice comandante del Corpo.

Donna di straordinaria professionalità e umanità, ha legato il suo nome a numerosi progetti dedicati alla comunità. Nel 2000, insieme a un gruppo di giovani donne e uomini entrati in servizio al Comando della Polizia Locale, si rese disponibile a partecipare a un progetto pionieristico di educazione stradale rivolto già alle scuole primarie, portando nelle aule scolastiche un messaggio di prevenzione, sicurezza e responsabilità.

Negli ultimi due anni, con il supporto dell’Ufficio Comunicazione del Comune, aveva fortemente voluto e contribuito a sviluppare un progetto per il contrasto alle truffe agli anziani, finanziato dal Ministero dell’interno, dimostrando ancora una volta il suo profondo senso civico e la sua attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

A nome del Corpo della Polizia Locale, la comandante Nicoletta Caponi, che ha rispettato il massimo riserbo desiderato da Antonella durante il periodo della malattia, esprime oggi pubblicamente una profonda e sincera vicinanza alla famiglia della collega:

“Antonella è stata una presenza preziosa, per me e per tutti noi. Una professionista leale, sensibile, instancabile, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri. Il suo impegno e la sua umanità resteranno per sempre un esempio per il nostro Comando.”

Anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto ricordarla con parole cariche di affetto e stima:

“Antonella era una donna sensibile e determinata, che ha fatto del suo lavoro la sua vera ragione di vita. Ha servito con passione il Comune e la città, non solo con la divisa ma anche con il suo impegno civico. La sua scomparsa ci addolora profondamente, ma il suo esempio resterà vivo.”

L’Amministrazione comunale si stringe con commozione attorno alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno conosciuto e voluto bene ad Antonella Vitali, una donna che ha saputo trasformare il servizio alla città in una missione autentica.