Montone: uova di Pasqua per gli studenti delle scuole del borgo. Comune, Protezione civile e Pro loco ancora insieme per regalare un sorriso ai più piccoli

Un uovo di cioccolato per tutti gli studenti delle scuole di Montone. Anche quest’anno in occasione delle festività pasquali l’Amministrazione comunale, il Gruppo di Protezione civile e la Pro loco montonese hanno deciso di regalare un po’ di dolcezza ai bambini e ai ragazzi del territorio. Un piccolo gesto di affetto che vuole dare, ancora una volta, un segnale di speranza in questo difficile momento di emergenza sanitaria. Nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 aprile, tutti gli studenti delle scuole del borgo potranno ritirare il proprio uovo di cioccolato, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in piazza Fortebraccio, al Circolo UISP Sant’Angelo di Santa Maria di Sette e, solo sabato, anche a Carpini, nella piazzetta della strada provinciale 201.

“Un piccolo pensiero – riferisce l’Amministrazione – per regalare un sorriso, ma soprattutto per mostrare la nostra vicinanza ai più piccoli della comunità, che sono il nostro futuro. A tutti gli studenti e alle famiglie auguri di buona Pasqua”.

Ecco dove ritirare il proprio uovo di Pasqua:

Venerdì 2 aprile dalle 14 alle 19.30:

Montone Piazza Braccio Fortebraccio;

Santa Maria di Sette Circolo UISP Sant’Angelo.

Sabato 3 aprile dalle 10 alle 15:

– Carpini – Piazzetta Strada Provinciale 201;

– Montone – Piazza Braccio Fortebraccio;

– Santa Maria di Sette – Circolo UISP Sant’Angelo.