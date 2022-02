Monteleone di Spoleto: la Pro Ruscio organizza: “Rose Rosse a Ruscio, dalle Donne per le Donne”

Verrà realizzata una Panchina rossa in un Ruscio fiorito

Dopo il grande albero di Natale colorato fatto di quadrati di lana all’uncinetto per il Natale 2021, arriva un’altra idea del gruppo “Il filo tra le mani” dell’Associazione Pro Ruscio: “Rose Rosse a Ruscio, dalle Donne per le Donne”.

L’iniziativa consiste creare una panchina rossa preparando tante ‘roselline rosse’ all’uncinetto che, il giorno dell’inaugurazione, verranno regalate ai partecipanti.

“La panchina – spiegano gli organizzatori – sarà ornata da arbusti di rose che varranno piantati appositamente nei pressi dell’istallazione. Anche il posto scelto fa parte della coreografia di questa che sarà una vera e propria opera d’arte, ovvero via della Tazzaretta, un meraviglioso angolo del nostro paese che è sempre in fiore. Le sorprese non finiscono perché presenteremmo il concorso floreale “Ruscio fiorito” spiegandovi come tutti potremmo abbellire le nostre vie, in una gara di profumi e colori”

“Ancora una bella idea – ha detto Marisa Angelini Sindaco di Monteleone di Spoleto – nello spazio comune della sede della Proloco potranno ritrovarsi tutte le donne che lo vorranno , per stare assieme con un grande tema ed un obiettivo comune quello di sensibilizzare ed educare al rispetto. Ringrazio la proloco di Ruscio per questa iniziativa e per avermi donato 2 gomitoli di cotone con i quali sono già al lavoro. Voglio in ultimo rendere merito al Presidente Vittorio Ottaviani, Valeria Reali e Federica Agabiti per la coinvolgente idea e per l’importante messaggio di cui si fanno carico”.