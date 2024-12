Nell’ambito del progetto “VUS-Stainability 4.0 – La gestione della risorsa idrica nella Valle Umbra avranno luogo delle interruzioni nell’erogazione idrica

Si informa che per eseguire gli interventi del progetto “VUS-Stainability 4.0 – La gestione della risorsa idrica nella Valle Umbra”, finanziato con fondi PNRR e allo scopo di ottimizzazione della rete idrica avranno luogo interruzioni programmate dell’erogazione idrica secondo il seguente calendario.

Giovedì 05/12/2024 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

si procederà ad interrompere l’erogazione idrica nel territorio comunale di Montefalco e, nello specifico:

intero territorio comune di Montefalco

Lunedì 09/12/2024 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

si procederà ad interrompere l’erogazione idrica nel territorio comunale di Montefalco e, nello specifico, nelle località di:

Via Leopardi, Via Carducci, Via Melini, Via Grazia Deledda, Via Carducci, Via Artemio Franchi, Via Marconi, Via Meucci, Via Fermi, Via Volta, Via Galiliei, Via Petrarca, zona Scorsinaglia, zona San Fortunato, Fraz. Gallo, Fraz. Turri, Fraz. Lasignano, zona Poggetto, Fraz. Fabbri, Fraz. San Luca, Fraz. Polzella, Fraz. Madonna della Stella, Fraz. Fratta, zona Borghetto, zona il Piano, Fraz. Casale, Fraz. Cortignano, Fraz. Turrita, Fraz. Macchie di Turrita, zona Alzatura, zona Scacciadiavoli, Loc. Cecapecore, Loc. Case Sparse

Mercoledì 11/12/2024 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

si procederà ad interrompere l’erogazione idrica nel territorio comunale di Montefalco e, nello specifico, nelle località di:

utenze servizio pubblico Piazzale del Bove, Viale della Vittoria, Fraz. Montepennino, Fraz. Sala, Loc. Vallo, Fraz. San Clemente parte bassa, Fraz. Pietrauta, Fraz. San Marco, Località Campoletame, Loc. Case Sparse.

Giovedì 19/12/2024 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

si procederà ad interrompere l’erogazione idrica nel territorio comunale di Montefalco e, nello specifico, nelle località di:

Centro Storico, Viale della Vittoria, Via Gozzoli, Via Santa Chiara, Via Severini, Via Verdi, Via Cavour, Via Matteotti, Via Garibaldi, Via Ugo Foscolo, Largo Buozzi, Fraz. Camiano Grande, Fraz. Camiano Piccolo, Loc. Colverano, Loc. Vecciano, Fraz. San Clemente, Loc. Case Sparse.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036