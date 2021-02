Monte Castello di Vibio: la pandemia valorizza piccole realtà produttive

La pandemia che ci sta attraversando aiuta a riscoprire tante piccole realtà produttive della nostra regione che vanno valorizzate e soprattutto assaggiate. Stiamo parlando, in questo caso, del pomodoro Cesarino, una antica varietà di pomodoro tramandata da una famiglia di contadini, conservata nel piccolo borgo di Monte Castello di Vibio,e riscoperta da l’Associazione “Pomodoro de Cesare”; questo prodotto è iscritto al Registro Regionale delle varietà locali.

“Il pomodoro Cesarino è un prodotto identitario del nostro territorio – afferma con una punta di orgoglio il Sindaco di Monte Castello di Vibio Daniela Brugnossi – vicino alla nostra tradizione ed alla voglia di lavorare ed emergere dei nostri giovani agricoltori.

E’ stato iscritto nel 2019 al Registro Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Può essere prodotto, lavorato e trasformato solo nel Comune di Monte Castello di Vibio e stiamo lavorando in collaborazione con l’associazione nata per tutelarlo, affinché possa essere un elemento di sviluppo della nostra micro economia. La pandemia che stiamo vivendo ci ha resi maggiormente consapevoli della necessità di tornare a produrre in maniera ecosostenibile, favorendo i prodotti locali e valorizzando i saperi antichi e ci sta indicando la strada da seguire per tornare a dare il giusto valore alle cose”.