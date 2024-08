Mondi lontani: a Villa Fidelia di Spello torna “Stati d’arte”, quest’anno dedicata a Marco Polo

Sabato 3 agosto inaugurazione della Mostra internazionale d’arte contemporanea. Settanta gli artisti partecipanti

Sarà inaugurata sabato 3 agosto 2024 alle ore 21:00, nei rinnovati ambienti di Villa Fidelia a Spello, la mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Stati d’Arte”, giunta alla ottava edizione.

La mostra, curata dall’Associazione La Casa degli Artisti guidata da Carla Medici e Francesco Minelli, con la direzione artistica del critico d’arte Andrea Baffoni, il supporto organizzativo di Gabriela Juganariu e grafico di Eleonora Pascai, rimarrà allestita fino all’8 settembre e sarà aperta tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:00 ad ingresso libero.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione della consigliera provinciale delegata Erika Borghesi, del sindaco di Spello (e vicepresidente della Provincia di Perugia) Moreno Landrini e degli organizzatori della manifestazione.

L’edizione 2024, che ha per sottotitolo “Mondi lontani”, rientra nelle celebrazioni nazionali per i 700 anni dalla morte di Marco Polo. L’intera rassegna s’incentra sul tema delle alterità che si incontrano durante i nostri molteplici viaggi, e con essi le tante esperienze di vita presente e futura. I “Mondi lontani” sono infatti anche quelli vicino a noi, quando non addirittura dentro noi. Sono la voglia di scoprire realtà nuove e sorprendenti e questo è anche lo spirito di “Stati d’arte” che costantemente va alla ricerca di voci inedite e interpretazioni creative talvolta bizzarre, ma sempre capaci di aprire il nostro immaginario su nuovi scenari oltrepassando i consueti steccati linguistici.

Particolare attenzione ai temi delle mutazioni sociali, soprattutto nell’ambito delle nuove tecnologie. Molto spazio è lasciato alle ibridazioni uomo-macchina, attraverso installazioni dal sapore post-umano in cui il visitatore può immergersi fino a interagire direttamente con l’opera.

Come sempre, comunque, gli artisti hanno avuto libera scelta sul tema potendo mantenere il proprio linguaggio e personalità.

Le opere esposte, pittoriche, scultoree e installazioni sono presenti sia all’interno che all’esterno della villa e nel parco. Circa 70 in totale gli artisti, di cui 20 stranieri in rappresentanza di altrettanti paesi.

Una sezione speciale, infine, è allestita nel padiglione Limonaia ed è dedicata a frà Giovanni da Pian del Carpine che circa trent’anni prima di Marco Polo intraprendeva il lungo viaggio verso l’Oriente, costellando il suo diario di suggestioni al limite del fantastico. In tale contesto sono presenti diciotto opere di altrettanti autori ispirate al viaggio del frate esploratore che richiama inevitabilmente anche quello di Marco Polo. Un primato umbro sempre poco ricordato che la mostra vuole richiamare anche attraverso un omaggio a Gerardo Dottori, maestro dell’avanguardia futurista, con un pomeriggio dedicato al grande dipinto che realizzò nel 1948 per la Sala Consiliare di Magione in occasione delle celebrazioni per il sesto centenario dell’incontro tra frà Giovanni e l’Imperatore dei Mongoli.

Durante l’intero mese espositivo sono previsti eventi collaterali artistici, musicali e teatrali, il tutto consultabile attraverso il sito dell’Associazione La Casa degli Artisti di Perugia.

La mostra è stata realizzata sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria-Giunta Regionale e con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria; con il patrocinio di Provincia di Perugia, Comune di Spello, patrocinio e contributo di Camera di Commercio dell’Umbria; con il sostegno di Fondazione Perugia; con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria – Roma, Ambasciata di Grecia – Roma, Ambasciata dell’India – Roma, Ambasciata della Repubblica di Macedonia del Nord a Roma, Ambasciata della Nuova Zelanda – Roma, Ambasciata dell’Uzbekistan in Italia, Consolato A. H. dell’Ecuador di Perugia, Fondazione Kattinis, Accademia di Romania in Roma, Istituto Yunus Emre Turchia, Istituto Bulgaro di Cultura.

La mostra è inoltre interamente digitalizzata tramite il portale Emporio degli Artisti.