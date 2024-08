Due appuntamenti con l’arte di Gustav Klimt e una passeggiata in notturna

Ecco il weekend all’insegna della cultura con Gran Tour Perugia

Due visite guidate alla scoperta del capolavoro di Gustav Klimt “Le tre età” alla Galleria Nazionale dell’Umbria e una passeggiata in notturna lungo la via degli oratori nel centro storico del capoluogo umbro per il fine settimana culturale in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia giovedì primo agosto alle 18 con la visita che vedrà protagonista Gustav Klimt, artista che ha inaugurato il nuovo filone della Galleria Nazionale dell’Umbria “Un capolavoro a Perugia”. Una mostra a lui dedicata propone un percorso a tre tappe che culmina con una sala dove è “racchiusa” una delle opere più prestigiose dell’artista viennese, “Le tre età”, eccezionalmente prestato alla Gnu dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Nel quadro, Klimt esplora il tema delle “tre età” da un punto di vista laico, facendone un omaggio alla complessità del corpo femminile, che cambia aspetto nel corso degli anni, ma soprattutto accompagna un diverso atteggiamento nei confronti della vita. Le tre donne di questo capolavoro diventano anche la metafora di una civiltà, che all’inizio del Novecento sta lasciando dietro di sé una visione classica del mondo per immergersi nelle inquietudini del 20esimo secolo, sollecitate dai nuovi studi psicoanalitici viennesi.

Costo della visita guidata euro 22 (comprensivo di biglietto di ingresso).

La visita prenderà il via anche domenica 4 agosto alle 11.30: Costo euro 14 (comprensivo di biglietto di ingresso)

Sabato 3 agosto alle 21 si passeggia in notturna lungo “La via degli oratori” (new edition), percorso che attraverserà luoghi solitamente inaccessibili tra piazza Piccinino e corso Bersaglieri. La visita guidata sarà occasione per ammirare l’oratorio della Morte, nella chiesa nata nel 1570 nella quale la Confraternita della Misericordia dava degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, l’oratorio di San Benedetto, l’oratorio di Sant’Antonio Abate e, in via del tutto esclusiva, l’oratorio di San Giovannino.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it