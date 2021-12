Mattia e Matilde i primi bambini vaccinati per Covid a Perugia

Sono Mattia, 11 anni, e Matilde, 7 , i primi bambini vaccinati per il Covid presso il punto di somministrazione dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Entrambi hanno ricevuto la dose con il sorriso e alzando un pollice in segno di vittoria.

Accanto a loro il commissario umbro per l’emergenza Massimo D’Angelo.

Alberto Verrotti, direttore della clinica pediatrica dell’Azienda ospedaliera, ha parlato di “importanza enorme” della vaccinazione pediatrica per il Covid.

“Sappiamo infatti – ha aggiunto – che i più piccoli pur non ammalandosi in maniera seria e non avendo particolari complicanze sono degli ottimi veicoli per trasmetterlo. E questo fa sì che se riusciamo a proteggerli ed evitare che ci sia un’infezione, la diffusione del virus scenderà ulteriormente e avremo dei grandi vantaggi da un punto di vita dell’impatto sociale. E queste sono previsioni basate non sulla speranza ma su studi epidemiologici”.