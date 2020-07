Marsciano: ridurre i disagi di accesso ai servizi del Distretto socio-sanitario. L’amministrazione comunale ha incontrato il direttore del Distretto della Media Valle del Tevere per valutare alcune misure necessarie

L’amministrazione comunale di Marsciano, con il sindaco Francesca Mele, l’assessore Manuela Taglia e il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni, è tornata a incontrarsi, lunedì 13 luglio, con il direttore del Distretto socio-sanitario della Media Valle del Tevere, la dottoressa Maria Donata Giaimo.

Liste di attesa, funzionamento del Cup, gestione logistica dei servizi all’interno della Casa della Salute di Marsciano e sul resto del territorio, sono questi alcuni dei temi che sono stati affrontati nell’incontro, il cui obiettivo è stato capire come poter ridurre i disagi che i cittadini, a seguito dell’attuazione delle misure di sicurezza anti Covid-19, sopportano nell’accesso ai servizi forniti dal Distretto.

Come è stato confermato dal direttore Giaimo, il Distretto sta garantendo tutti i servizi, compreso il Cup per pagamenti e prenotazioni, tuttavia i protocolli richiesti per il contrasto al Covid-19 stanno determinando l’obbligo di triage, ovvero una sorta di registrazione con la raccolta di alcuni dati relativi a chi accede alle strutture, con conseguente aumento dei tempi di attesa e un accesso contingentato all’interno degli spazi. In questo senso l’invito rivolto agli utenti, per quanto riguarda i servizi del Cup è quello, dove possibile, di utilizzare i servizi di pagamento, prenotazione e ritiro referti disponibili online. Allo stesso tempo per l’accesso a visite ed esami i pazienti sono invitati a rispettare l’orario indicato nella prenotazione, sia per le visite ambulatoriali che per i prelievi ematici.

Purtroppo, le misure anti Covid-19 attivate hanno determinato un aumento dei tempi medi dedicati alle visite e quindi si è ridotto significativamente il numero delle prestazioni giornaliere, allungando le liste di attesa. Su questo fronte l’amministrazione comunale ha ribadito la necessità di mettere in campo tutte le misure possibili, in termini di ottimizzazione delle modalità di gestione delle visite ambulatoriali, al fine di tornare a ridurre, quanto prima, i tempi di attesa, ricevendo, da parte del Distretto, rassicurazioni con un presumibile miglioramento della situazione entro l’estate. Una particolare sollecitazione l’ente l’ha fatta anche per la riapertura del punto prelievi presso l’Ospedale di Pantalla, cosa che permetterebbe di ridurre subito i tempi delle prenotazioni per questo servizio.

“Pur comprendendo le difficoltà organizzative legate alla sicurezza anti Covid-19 – spiega l’amministrazione – e riconoscendo l’importante lavoro che il Distretto sta facendo, è importante superare alcuni dei disagi che oggi la popolazione sta sopportando nell’accedere ad alcune fondamentali prestazioni sanitarie e ringraziamo la dottoressa Giaimo per la disponibilità data. Riaprire subito il punto prelievi a Pantalla è poi una delle ulteriori azioni necessarie, come anche dare una corretta informazione ai cittadini sulle possibilità di gestire online alcuni servizi pur rimanendo regolarmente aperti sia lo sportello Cup che i servizi di prenotazione presso le farmacie. Dal canto suo il Comune oltre ad affiancare le istituzioni sanitarie nella comunicazione verso i cittadini, ha dato anche la propria disponibilità, in collaborazione con i volontari di Protezione civile, a rendere più snelle le procedure di triage necessarie per accedere alla struttura della Casa della Salute”.

Il Comune ricorda che presso lo spazio Digipass di Marsciano, in sala Vallerani (piazzetta San Giovanni) è attivo un servizio di assistenza gratuito rivolto a tutti i cittadini per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, compresi quelli di pagamento e prenotazione forniti dai Cup. Lo spazio DigiPass è attivo con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Per informazioni: digipass.mediavalledeltevere@umbriadigitale.it.