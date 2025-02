Marsciano, nuovi canali per segnalare disservizi

A disposizione dei cittadini un numero di telefono, il sito web dell’Ente e l’app Municipium

Il Comune di Marsciano ha ottimizzato il sistema di raccolta delle segnalazioni di alcune tipologie di disservizi da parte dei cittadini e la gestione operativa delle criticità segnalate. È stato attivato un numero di telefono e impostate le modalità di segnalazione tramite il sito web dell’Ente e una apposita app da scaricare sul telefono. Tutte le segnalazioni confluiranno in un unico centro di gestione e da qui saranno smistate ai vari uffici competenti dell’Ente per essere prese in carico e risolte. L’utente che ha effettuato la segnalazione sarà informato del suo stato di avanzamento operativo.

I cittadini possono fare segnalazioni nelle seguenti modalità:

Telefonando al numero 3669044186, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, o inviando, allo stesso numero telefonico, un messaggio su WhatsApp.

Accedendo al sito del Comune su https://www.comune.marsciano.pg.it/it/new-issue e scrivendo le informazioni richieste.

Utilizzando l’applicazione Municipium che può essere scaricata sul proprio smartphone (accedendo al proprio store). Al primo accesso sarà necessario indicare il Comune ai cui servizi si è interessati e, quindi, cliccare sul servizio di segnalazione.

Cosa possono segnalare i cittadini?

Le segnalazioni devono riguardare situazioni di disservizio, criticità e pericolo relative alle seguenti categorie:

Arredo urbano (ad esempio la rottura di una fioriera, di una panchina o di un gioco in un parco, ecc.).

Strade e viabilità (presenza di buche, criticità legate a tombini o pozzetti, problemi causati dallo svolgimento di lavori pubblici, altre situazioni di pericolo per pedoni e veicoli, ecc.).

Verde pubblico (caduta di alberi o di rami, presenza di erba eccessivamente alta, ecc.).

Altro (tipologie di criticità che non sono riconducibili alle altre categorie e che non riguardano i servizi di gestione rifiuti, acquedotto e pubblica illuminazione per i quali sono da contattare direttamente i gestori. Ad esempio, problemi legati ad animali selvatici, ecc.).

Il Comune precisa che le segnalazioni per emergenze, incidenti o altre problematiche legate alla sicurezza pubblica dovranno necessariamente essere fatte, come sempre, alle autorità e Forze dell’ordine competenti.

Allo stesso modo i cittadini, per quanto riguarda le segnalazioni attinenti alla gestione dei rifiuti, ai servizi idrici e alla pubblica illuminazione dovranno rivolgersi direttamente ai gestori di tali servizi, rispettivamente SIA (Società Igiene Ambientale), Umbra Acque, Telux. Tutte le informazioni sulle modalità di segnalazione e i contatti dei vari gestori sono consultabili su https://www.comune.marsciano.pg.it/it/page/128085.

“Vogliamo rendere quanto più facile possibile, per i cittadini, la segnalazione agli uffici comunali di alcune tipologie di problematiche e disservizi. Ecco perché – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Sergio Berti – abbiamo lavorato in questi mesi non solo per garantire diversi canali di contatto, dalla chiamata telefonica all’invio di dati tramite un’applicazione, ma anche per creare una più efficiente modalità di gestione delle segnalazioni pervenute e di intervento sulle criticità, a partire da quelle, come lo stato di manutenzione delle strade comunali, sulle quali l’Ente interviene direttamente e rispetto alle quali i cittadini devono essere informati dell’avvenuta presa in carico del problema e della sua risoluzione. Si tratta di attivare una collaborazione virtuosa tra i cittadini e il Comune per garantire, al meglio, il funzionamento di importanti servizi e la gestione degli spazi pubblici, nell’interesse di tutti e per la sicurezza di tutti”.