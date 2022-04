Marsciano: al via “Vita indipendente”, progetti di inclusione per disabili

L’avviso riguarda i cittadini della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere. Le domande devono pervenire entro le ore 24.00 del 19 aprile 2022

Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona sociale n. 4 della Media Valle Tevere, ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente”, finalizzati al potenziamento delle autonomie possibili delle persone con disabilità residenti nei comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi. Tale contributo è concesso per spese relative all’assunzione di un assistente personale regolarmente contrattualizzato.

L’avviso, con i requisiti di accesso, la tipologia e durata degli interventi e unitamente a tutta la modulistica e la documentazione richiesta per la presentazione delle domande, è consultabile all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2522.html oltre che sui siti web istituzionali dei Comuni della Zona sociale n. 4.

La domanda va presentata al Comune di Marsciano, entro le ore 24.00 del 19 aprile 2022, con una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica certificata da inviare a comune.marsciano@postacert.umbria.it;

consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Marsciano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30;

inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Marsciano, largo Garibaldi 1, 06055 Marsciano (PG).

Per chiarimenti, informazioni e assistenza nella compilazione della modulistica i soggetti interessati possono direttamente rivolgersi all’Assistente sociale del proprio comune di residenza o contattare i seguenti recapiti: 0758747277 – l.leandri@comune.marsciano.pg.it.