Manifestazioni in piazza per impedire l’apertura ai consultori alle associazioni che offrono sostegno alle maternità difficili

“Se il già titolo della Legge della 194 recita “Norme per la tutela sociale della maternità” ed se fin dal suo primo articolo si conferma “il valore della maternità”, non si comprende il perché di questo ostracismo alla possibilità che vengano attivati, anche in Umbria, specifici centri di ascolto per la donna all’interno degli ospedali e dei consultori, offrendo un supporto da parte di quelle associazioni di volontariato per l’assistenza nei casi di maternità difficili”.