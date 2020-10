Mancini (Lega): “AST prioritaria per la Seconda Commissione”

Il Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente, Consigliere Valerio Mancini (Lega), ha inviato una lettera ai segretari dei sindacati di AST per scusarsi del ritardo che ha impedito di espletare l’audizione in programma in videoconferenza per la mattinata di mercoledì 28 ottobre, e ha riconvocato i soggetti portatori di interesse mercoledì 4 novembre, alle ore 14.30, alla presenza dell’Assessore Regionale Michele Fioroni.

“Il futuro dell’azienda Acciai Speciali Terni S.p.A., è di prioritario interesse per la Seconda Commissione, tanto che avevamo già in calendario ben due eventi da svolgersi presso lo stabilimento di Terni, che non hanno avuto seguito, prima per il blocco delle attività del Consiglio Regionale a causa della quarantena di alcuni consiglieri, poi per il dilagare della pandemia – ha precisato il Presidente Valerio Mancini – appena conclusa la seduta di commissione odierna, ho tempestivamente inoltrato una lettera di scuse ai sindacati di AST che questa mattina sono rimasti in attesa per oltre un’ora, e ho riconvocato tutti i soggetti portatori di interesse per espletare un’audizione alla presenza dell’Assessore Regionale Michele Fioroni, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 14.30. Sono rammaricato per quanto accaduto – ha ribadito Mancini – la seduta si è prolungata più del previsto in quanto all’ordine del giorno non c’era soltanto l’audizione in merito ai danni da fauna selvatica all’agricoltura ma anche una discussione sulla proposta di legge sul sisma. In questo particolare momento storico – ha sottolineato Mancini – risulta talvolta complesso organizzare sedute di commissione trovando la quadra tra le necessità della Giunta e dei soggetti portatori d’interesse convocati per le audizioni, ma in questi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, abbiamo sempre cercato di dare tempestivamente risposte a chiunque richiedesse il nostro intervento. Ringrazio l’Assessore Michele Fioroni per la disponibilità con cui ha sempre accolto ogni richiesta da parte della Seconda Commissione e per aver confermato già da oggi la sua presenza alla riunione su AST fissata per la prossima settimana – ha concluso Mancini – e nel rinnovare le scuse ai segretari dei sindacati di AST, ribadisco che la Seconda Commissione garantirà il massimo sostegno in un’ottica di totale collaborazione a ogni livello istituzionale che inizierà con l’audizione di mercoledì prossimo, nell’interno di perorare i diritti dei lavoratori, consapevoli che AST non sia soltanto un patrimonio irrinunciabile per la nostra regione, ma una realtà strategica a livello nazionale”.