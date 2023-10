Magione, esperti a confronto su strategie e regole per valorizzare territorio e paesaggio

Relazioni dell’assessore regionale Enrico Melasecche e del soprintendente Giuseppe Lacava

Ingegneri, architetti, agronomi, docenti universitari, politici e esperti delle diverse materie inerenti i temi del territorio e del paesaggio si confronteranno nel convegno “Paesaggio e territorio: tra strategie e regole. Aree interne e sistemi territoriali, prevenzione dai rischi, infrastrutture verdi e blu, energia e sviluppo locale” promosso dall’Istituto nazionale di urbanistica (Inu) e in programma venerdì 6 ottobre, dalle ore 9, al Teatro Mengoni di Magione.

In particolare verranno presentati piani di intervento, metodi e progettualità che possano consentire uno sviluppo sostenibile delle diverse aree regionali umbre valorizzandone gli aspetti peculiari operando per la tutela del paesaggio e mitigazione dei rischi legati alle diverse azioni da porre in atto. Particolare attenzione verrà riservata al Trasimeno.

L’incontro prevede la mattina relazioni sulla gestione del territorio regionale in riferimento ai Piani di sviluppo, alle leggi regionali in materia, alle infrastrutture e allo sviluppo sostenibile. Tra i relatori l’assessore regionale Enrico Melasecche che interverrà su “Il quadro di riferimento regionale per l’Umbria: le pianificazioni in corso”.

Nel pomeriggio gli interventi, tra cui quelli del presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Matteo Burico, dei sindaci delle località lacustri e di dirigenti del Comune di Perugia, si soffermeranno più in particolare sul Trasimeno e perugino.

Chiudono i lavori il soprintendente Giuseppe Lacava e Michele Talia, presidente Istituto nazionale di urbanistica.