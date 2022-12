Luci sul Trasimeno propone un capodanno con “Mister Trasimeno ok”

Per augurare un buon 2023 “quelli del 65” si tuffano vicino all’albero di natale sull’acqua

Un Capodanno di festa e di buon augurio a Castiglione del Lago con “Mister Trasimeno OK”. L’organizzazione di volontariato “Quelli del 65”, all’interno di “Luci sul Trasimeno”, propone per la terza volta il tuffo ai piedi dell’Albero di Natale disegnato sull’acqua più grande del mondo.

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia e dal necessario divieto di creare assembramenti, torna l’iniziativa che sta diventando una bella tradizione al lago Trasimeno. Quest’anno gli organizzatori dell’associazione “Quelli del 65” hanno chiamato a collaborare un’associazione di volontari con sede a Castiglione del Lago: si tratta della Società Nazionale di Salvamento che opera dal 2020 nel territorio, con oltre 50 volontari, per garantire il soccorso dei bagnanti e dei naviganti in tutto l’anno e con particolare continuità nei mesi estivi.

Il programma di domenica 1° gennaio prevede una colazione (o aperitivo) dalle 11 al vicino Bar La Cannuccia in attesa dell’arrivo di Mister Trasimeno e dei suoi “collaboratori”: alle ore 12 in punto il tuffo, visibile dal lungolago all’altezza dell’Albero di Natale sull’acqua che sarà acceso per l’evento.