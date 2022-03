Life Clivut: aprovata la strategia per il verde urbano

Assessore Numerini: “Strumento di pianificazione che ci pone all’avanguardia in Italia”

La giunta comunale, nel corso della seduta del 30 marzo, ha approvato, su proposta dell’assessore all’ambiente, infrastrutture e lavori pubblici Otello Numerini, la strategia per il verde urbano di Perugia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Life Clivut”, realizzato dal Comune di Perugia in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Perugia e finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al ruolo svolto dal verde urbano, sia pubblico che privato, in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché a sviluppare un nuovo modello partecipativo di pianificazione e gestione delle “foreste urbane”. Tale progetto è stato accolto dall’U.E. nell’aprile del 2019.

Nel progetto è espressamente prevista la creazione della “strategia per la gestione del verde Urbano cittadino” che, secondo il documento approvato dall’Esecutivo, individua alcuni obiettivi centrali, tra cui: censire tutti gli alberi in aree pubbliche gestite dal Comune entro il 2024 e censire almeno il 30% degli alberi privati entro il 2025; aumentare il patrimonio arboreo complessivo cittadino del 10% entro il 2030; aumentare la biodiversità del patrimonio arboreo della foresta urbana; assicurare che il 90% della popolazione arborea nella città di Perugia entro il 2040 si trovi in condizioni buone di salute; mantenere i livelli di umidità del suolo a livelli tali da fornire una crescita sana degli alberi; proteggere e migliorare l’ecologia urbana e la biodiversità per contribuire al miglioramento dei servizi ecosistemici; far avere alla Comunità cittadina una più ampia comprensione dell’importanza del patrimonio arboreo urbano per il benessere dei cittadini e dell’ecosistema ed aumentare il loro impegno nei processi di gestione e sviluppo di questo patrimonio, aumentare la partecipazione della comunità nella gestione degli alberi.