Letta (Pd) in visita a Perugia

È l’auspicio che il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso a margine di un’iniziativa a Perugia.

“Credo che abbia fatto bene in questo anno e mezzo di lavoro. Lo abbiamo sostenuto convintamente – ha detto Letta – e crediamo che molte delle cose fatte al Governo devono essere continuate. A partire da quella che è per noi la più importante di tutte, l’agenda sociale. Oggi se il Governo fosse ancora in piedi avremmo in Parlamento il salario minimo da approvare”.