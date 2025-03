Enrico Letta all’Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia

Enrico Letta sarà a Perugia venerdì 7 marzo alle ore 10, per presentare “Più che un mercato per l’Europa”, il rapporto sul futuro del Mercato unico europeo elaborato dall’ex-presidente del Consiglio dei Ministri italiano su richiesta del Consiglio UE e della Commissione europea. Il rapporto è dedicato ad argomentare “come” e “perché” potenziare il mercato unico per garantire sostenibilità e prosperità a tutte le cittadine e i cittadini dell’Unione.

L’incontro in Aula Magna sarà presieduto dal Magnifico Rettore, prof. Maurizio Oliviero, mentre per il Comune di Perugia sarà presente il vicesindaco, dott. Marco Pierini.

Dialogherà con l’ex presidente del Consiglio della Repubblica Italiana il prof. Fabio Raspadori, titolare della cattedra di Diritto dell’Unione europea.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dei “Dialoghi di Scienze politiche”, un programma di appuntamenti che il Dipartimento omonimo propone con regolarità da oltre 10 anni, con l’obiettivo di consentire alle studentesse e agli studenti universitari, ma più in generale alla cittadinanza interessata, di approfondire temi di grande attualità attraverso il contributo di esperti.

Un Rapporto sul futuro del Mercato Unico

Meglio noto come “Rapporto Letta”, il documento propone delle soluzioni per rimettere in moto il Mercato unico europeo: pur rappresentando ancora oggi il più grande snodo del commercio mondiale, infatti, esso è messo in pericolo sia da fattori interni, sia da eventi esterni.

Guardando all’Europa – evidenzia il Rapporto – le classiche 4 libertà di circolazione – commercio, lavoratori, servizi e capitali – non sono più sufficienti e richiedono un ammodernamento, con l’aggiunta, in particolare, di una quinta libertà, quella dell’innovazione e della conoscenza.