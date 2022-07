Le vie del cinema , a Narni la 28esima edizione

Anche quest’anno Narni proporrà al pubblico classici del cinema italiano restaurati. “È un modo di tener viva la memoria di un’arte, quella cinematografica – sottolineano ancora i promotori della rassegna -, che ha fatto dell’Italia un modello per tutte le cinematografie del mondo”.

La lista dei film selezionati inizia con Per grazia ricevuta, di Nino Manfredi per il quale ricevette nel 1971 a Cannes il premio per la miglior opera prima. Verrà introdotto dall’attore Francesco Montanari (Romanzo criminale – La serie, Il cacciatore) e da Andrea Ciaffaroni, autore della biografia “Alla ricerca di Nino Manfredi”. Si prosegue con Caro Michele di Mario Monicelli: tratto dal romanzo del 1973 di Natalia Ginzburg. Il 3 agosto salirà sul palco di Le vie del Cinema il regista e sceneggiatore Gianni Amelio (Hammamet) per presentare Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller. Il 5 agosto è la volta de I clowns di Federico Fellini, documentario televisivo del celebre regista in cui viene analizzata, anche sotto un punto di vista storico, la figura del clown in tutta Europa. Si chiude la rassegna con Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini nel suo recente restauro in digitale (4K) realizzato in occasione del centenario Pasoliniano. “Un modo per riscoprire un grande classico del cinema italiano che vede protagonista l’intramontabile Anna Magnani” sottolineano le Vie del cinema.