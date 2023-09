Scontro fra due auto a Narni, muore una donna di 76 anni

Tragico incidente stradale sabato mattina, intorno alle ore 9.00, a Montoro (Narni) nei pressi del cimitero della frazione, in seguito al quale una donna narnese di 76 anni ha perso la vita dopo essere stata trasportata all’ospedale di Terni dagli operatori sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato fra due autovetture: una Citroen C3 condotta da un 19enne di Terni e una Fiat 500 vecchio modello con a bordo una coppia di Narni: il marito 80enne – alla guida del veicolo – e la moglie di 76 anni.

Ad avere la peggio sono stati i due anziani, trasportati d’urgenza in ospedale: l’uomo è stato ricoverato con riserva di prognosi mentre la donna, nonostante i tentativi di salvarle la vita messi in atto dai sanitari del Santa Maria, purtroppo non ce l’ha fatta.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti della polizia locale di Narni, di concerto con l’autorità giudiziaria di Terni, informata dell’accaduto.