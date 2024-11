L’Azienda Ospedaliera di Perugia supporta le vittime di violenza

Video: come accedere in Pronto Soccorso e quale segnale mostrare all’infermiere di triage per essere protette al momento dell’accesso

Un video informativo che spiega come accedere in Pronto Soccorso e quale segnale mostrare all’infermiere di triage per essere protette al momento dell’accesso è questa una delle iniziative dell’Azienda Ospedaliera di Perugia per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e di genere. L’iniziativa rientra nel programma della quarta edizione dell'(H) Open Week, in corso fino al 27 novembre in 240 ospedali italiani ed organizzata da Fondazione Onda con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

In totale sono 81 le donne che hanno chiesto aiuto ai sanitari dell’Ospedale di Perugia dall’inizio dell’anno a fine ottobre, 63 si sono rivolte al Pronto Soccorso, mentre 18 si sono rivolte direttamente all’accettazione dei reparti di Ostetricia e Ginecologia accolte dalle ostetriche ospedaliere. I 63 accessi di codici rosa del Pronto Soccorso sono risultati 3 di emergenza-urgenza, 43 di urgenza minore, 16 di urgenza differibile e solamente 1 non urgente. Tra questi solo 2 hanno rifiutato il ricovero e 4 hanno abbandonato il pronto soccorso prima della visita medica.

Nella giornata del 25 novembre sarà presente all’ingresso dell’ospedale un info point dove verrà distribuito l’opuscolo informativo, scaricabile anche digitalmente, redatto dalla Fondazione Onda dal titolo “Violenza di genere. Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”. L’obiettivo dell’opuscolo è quello di sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale.

Alle ore 13,30 il personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia si ritroverà all’ingresso principale per un momento di riflessione prendendo spunto dalla lettura di un racconto scritto dalla collega infermiera, Francesca Pecorella, dal titolo: “Agenda settimanale” che verrà distribuito ai presenti. Al pianoforte Maria Carmela Moroni, musicista volontaria in Oncologia, che accompagnerà la lettura.