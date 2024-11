Assisi, eventi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Assisi propone due eventi: uno per oggi 24 novembre e uno per venerdì 29 novembre

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Assisi propone due eventi.

Uno, dal forte valore simbolico e culturale: il concerto lirico “La forza della voce”, arricchito da letture a cura della Biblioteca comunale di Assisi.



L’appuntamento è per oggi pomeriggio – 24 novembre – alle ore 17.00, presso la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale. Protagonisti della serata saranno Claudio Rocchi, tenore, Manuela Molinelli, mezzosoprano e Giulia Gambini, pianista.



Il programma musicale, che spazia tra celebri opere liriche, offrirà un’esperienza emozionante e coinvolgente, con l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere sulle tematiche della violenza, rispondendo con un canto di rivolta alla mancanza di parole e all’incapacità di ascolto che caratterizzano ogni forma di abuso. La musica diventa così strumento di libertà, speranza e rinascita.



Il secondo appuntamento è per venerdì 29 novembre alle ore 18 presso la sede della Proloco di Santa Maria degli Angeli e sarà organizzato dal Punto d’Ascolto Antiviolenza che, con sedi a Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra, è un servizio informativo e di accoglienza della Zona Sociale 3 dell’Umbria, gestito dalla Rete delle Donne Antiviolenza. Il servizio, gratuito e aperto a donne di ogni cittadinanza, offre ascolto, sostegno e orientamento per affrontare situazioni di violenza, disagio o minaccia. Le operatrici esperte accolgono anche madri con figli, assicurando un ambiente sicuro e discreto.



“Due eventi molto diversi – sottolinea l’assessore alle pari opportunità Veronica Cavallucci – che vogliono essere occasione di confronto e approfondimento su temi quali la violenza di genere, in particolar modo quella che colpisce le donne con disabilità, e sulla necessità di costruire una rete forte – fatta di istituzioni, forze dell’ordine, asl, associazioni – in grado di aiuta di aiutare e accompagnare le donne verso il percorso di uscita dalla violenza. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di riflessione e solidarietà”.



Per Chiamate di Emergenza

Numero nazionale antiviolenza – Tel. 1522 attivo 24 ore su 24

Punto d’ascolto Assisi – Tel. 075 80 40 290 puntodascoltoassisi@gmail.com

Punto d’ascolto Bastia Umbra – Tel. 331.6529215 puntodascoltoassisi@gmail.com

Telefono Donna Umbria – Tel. 800 86 11 26

Centro Antiviolenza di Perugia – Tel. 075 5941326

Rete delle donne AntiViolenza onlus – Tel. e WhatsApp 3276846430