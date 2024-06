Lavori notturni sulla E45 tra Gubbio e Città di Castello

Sono in programma lavori notturni sulla E45 tra Gubbio/Umbertide e Città di Castello.

Lo annuncia l’Anas spiegando che nell’ambito del programma di riqualificazione e potenziamento della E45, ha avviato i lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di 20 cavalcavia che sovrappassano la sede stradale.

Gli interventi riguardano in particolare il risanamento delle spalle, il rinforzo dell’impalcato e l’ammodernamento delle barriere laterali, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e la durata delle opere nel tempo.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, è necessaria la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico, la chiusura è stata programmata in orario notturno per tre notti.

Nel dettaglio, dalle 21.00 di martedì 2 luglio alle 7.00 del giorno successivo la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Montone, mentre la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Gubbio/Umbertide e allo svincolo di Promano, compresa la chiusura dello svincolo di Montone in direzione Cesena.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Nelle notti di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, dalle 21.00 alle 6.30 del giorno successivo, la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Città di Castello Sud e allo svincolo di Promano mentre la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Città di Castello Nord, compresa la chiusura dello svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.