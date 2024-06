Anci Umbria, al via i corsi gratuiti per gli amministratori

Sono già quasi un centinaio, in rappresentanza di oltre 30 Comuni, le persone che si sono iscritte al nuovo ciclo di cinque incontri formativi gratuiti promossi da Anci Umbria, pensati ed offerti ai nuovi amministratori (sindaci, assessori e consiglieri), ai nuovi eletti (giovani o alla prima esperienza), ma anche ai più esperti.

Il primo, in programma mercoledì 3 luglio presso la sala del Consiglio del palazzo della Provincia di Perugia (dalle ore 9,30 alle ore 12,30), avrà come docente Valter Canafoglia e si intitola: “Status e ruolo dell’amministratore locale, strumenti per affrontare sfide complesse”.

Tratterà il tema generale dell’Amministrazione e degli amministratori: dalla condizione giuridica dei consiglieri comunali e degli assessori ai loro diritti e doveri, competenze e responsabilità; dal funzionamento del consiglio comunale alle deliberazioni di giunta e consiglio; dalla costituzione dei gruppi Consiliari al conflitto d’interesse; lo Statuto e i Regolamenti. Il calendario dei corsi è stato presentato nel palazzo della Provincia di Perugia alla presenza di Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta, Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria, e dei docenti Valter Canafoglia, Alessandro Formica e Lorella Capezzali.

“Questa iniziativa è una grande opportunità anche per conoscere i nuovi amministratori e I Sindaci prima del loro approccio al percorso amministrativo. Questi corsi sono con contenuti di alta qualità, che consentiranno di affrontare questioni e tematiche importanti dal punto di vista normativo e funzionale. Conoscendoci, inoltre, possiamo creare sinergie e collaborazioni, indispensabili per affrontare le problematiche che vedono spesso i Comuni in prima linea”, ha esordito Michele Toniaccini.

“Con questo ciclo di corsi – ha spiegato Silvio Ranieri, che ha illustrato i cinque appuntamenti – crediamo di aver raccolto le esigenze di chi ha deciso di intraprendere questa avventura di amministrare la propria città. Per questo abbiamo pensato di organizzare cinque giornate formative per consentirgli di affrontare al meglio l’attività amministrativa. Siamo soddisfatti di aver raggiunto quasi 100 iscritti ed è ancora possibile aderire. Se poi, per varie esigenze, sarà necessario riproporli è nostro dovere e piacere farlo. Ringrazio, infine, i docenti, che sono tutti impiegati della pubblica amministrazione, che ci mettono a disposizione la loro competenza”.

I corsi successivi, le cui date sono ancora da stabilire, dureranno sempre tre ore ed avranno il compito di scendere un po’ più nel dettaglio del contesto normativo e degli strumenti della programmazione comunale. Tema del secondo incontro “Il contesto normativo e gli strumenti della programmazione comunale” con docente Stefano Baldoni; del terzo “Introduzione alla normativa in materia di Pnrr” con Alessandro Formica; del quarto “Lo strumento della pianificazione comunale di protezione civile a supporto degli amministratori locali” con Francesca Procacci ed Emanuele Volpe; del quinto “I servizi demografici funzioni statali attribuite ai comuni per il principio di sussidiarietà” con Lorella Capezzali.

L’iniziativa è stata pensata da Anci Umbria – spiega una sua nota – in considerazione del fatto che le recenti elezioni amministrative hanno coinvolto 60 comuni umbri (39 in provincia di Perugia e 21 in provincia di Terni). L’obiettivo è quello di fornire riflessioni teoriche e strumenti pratici da utilizzare a supporto dell’attività amministrativa quotidiana.

Ancora è possibile iscriversi ai corsi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di Anci Umbria (www.anci.umbria.it) oppure contattare il seguente numero 075/5721083 o scrivere alle email: raffaellaricci@anci.umbria.it, valentinafenza@anci.umbria.it