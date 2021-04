L’Assessore Cicchi si congratula con Claudia Franceschelli

L’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Perugia Edi Cicchi si complimenta con Claudia Franceschelli, coordinatrice del Gruppo Imprenditoriale femminile Confapi Perugia.

“Sono sempre di più – e ciò è estremamente positivo – le donne alla guida di associazioni di rappresentanza, grazie alle quali si riesce a dare un valore etico maggiore all’azione imprenditoriale che esse stesse rappresentano. -afferma l’assessore Cicchi- Donne che si pongono alla guida di piccole e medie aziende, a volte con grandi sacrifici per conciliare tempi di vita e di lavoro e che, nonostante tutto, non rinunciano alla famiglia. Anzi, proprio per questo sviluppano progetti di impresa sostenibile, orientata a favorire le migliori condizioni di lavoro, con flessibilità e lungimiranza. Alla neo coordinatrice Franceschelli e a tutto il gruppo dirigente i migliori auguri per un proficuo lavoro.”