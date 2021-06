La Polizia Provinciale a disposizione nell’ambito del “Patto per Perugia sicura”

Il presidente della provincia di Perugia, Luciano Bacchetta esprime così la messa a disposizione della provincia per il ‘Patto per Perugia sicura’.

“Anche la Provincia di Perugia, tramite il suo Corpo di Polizia locale sarà a disposizione nell’ambito del “Patto per Perugia sicura” sottoscritto dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza coordinato dal Prefetto Armando Gradone che ringrazio per la sensibilità e l’operatività mostrata rispetto a un tema che è particolarmente sentito dai cittadini e che vedrà messe in campo le tecnologie più avanzate. L’utilizzo della videosorveglianza e la realizzazione di un collegamento in fibra ottica, in maniera sistematica consentirà alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza e alle forze dell’ordine di monitorare la situazione in termini di ordine pubblico con particolare attenzione al centro storico della città. L’obiettivo è quello di garantire sicurezza attraverso la massima collaborazione tra i vari corpi di polizia che effettueranno una costante attività di controllo concentrando l’attenzione al contrasto di fenomeni criminali, ruberie, risse, schiamazzi, eventuali episodi di intolleranza nei confronti degli immigrati e degrado urbano. La cabina di regia vedrà protagonista la Prefettura che ha fortemente voluto e sollecitato la massima sinergia tra le forze di polizia. La Provincia farà la sua parte nella consapevolezza che proprio dall’unione delle forze si può raggiungere l’obiettivo indicato.”