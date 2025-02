La Polizia denuncia due persone per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate

La scorsa notte, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in un parcheggio in località Madonna Alta dove era stata segnalata una violenta lite tra due persone – un cittadino italiano, classe 1975, e un cittadino albanese, classe 2005, gravato da precedenti di polizia – che sono poi state denunciate per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.

I poliziotti intervenuti hanno notato un’auto, corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente, che si allontanava dal parcheggio. Dopo averla fermata, gli operatori hanno escusso il 49enne che ha confermato di aver avuto una lite per futili motivi con il cittadino albanese, nel corso del quale era stato minacciato da quest’ultimo con un cacciavite.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un vanghetto da tartufo e un machete il cui possesso, attese le modalità di custodia e l’orario, risultava ingiustificato. Inoltre, all’interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente dello stupefacente che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultato essere tipo hashish.

Per questi motivi, il 49enne è stato deferito per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate; inoltre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di stupefacenti.

Gli operatori hanno poi avvicinato e identificato l’altro soggetto che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due cacciaviti, tre involucri di cellophane termosaldati contenenti sostanza polverosa bianca – poi risultata essere stupefacente tipo cocaina – e 330 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il cittadino albanese è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, minacce aggravate e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Perugia, 6 febbraio 2025