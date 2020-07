“La parte migliore”: esce domani il primo singolo del perugino Nessuno. Sarà possibile trovare il brano da venerdì 31 luglio in tutti i digital stores e da sabato 1° agosto su Youtube

Si intitola “La parte migliore” il primo singolo del 23enne perugino Michael Baruffa, in arte Nessuno. Sarà possibile trovarlo da venerdì 31 luglio in tutti i digital stores e da sabato primo agosto su Youtube, nel suo video ufficiale girato da “Le Andes Films” a Villa Aureli, dimora storica situata a Castel del Piano di Perugia. Michael ha scritto testo e musica del brano, poi arrangiato dall’Urban Recording Studios di Perugia.

“Ho scelto come nome d’arte Nessuno e da questo voglio ri-partire. Mi è stato detto tante volte che nella vita non sarò mai nessuno. Mi è stato detto che non valgo e che sono poco commercializzabile perché le mie canzoni sono troppo pesanti e riflessive. Credo che le persone, ma in particolare i giovani, siano i primi a farsi domande per trovare un posto nel mondo ed io faccio lo stesso, ma utilizzo la musica. Lo dico per chi ha ricevuto tante porte in faccia. Per chi è nel fondo. Per chi la partita della vita non é destinato neanche a giocarsela seppur vorrebbe. Per chi ha fame di rivalsa”.

racconta di sé Michael Baruffa.

“Nessuno – prosegue – è un nome che mi da un gran senso di umiltà, un concetto che spero mi farà abbassare sempre la testa, perché chiunque può sentirsi qualcuno d’importante, ma la vita non si spiega, non avvisa e basta un secondo per cambiare tutto. Siamo tutti nessuno, davanti al cielo, alla vita, ad un bimbo che nasce, ad una persona che muore. Nessuno è il nome che ho scelto per sentirmi parte di questo mondo e per arrivare al cuore delle persone perché rimane questa la cosa più importante”.

Michael Baruffa, classe ’96, si è avvicinato al mondo della musica nel 2009, con la morte di Michael Jackson.