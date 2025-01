La Notte degli Chef: un evento imperdibile nel cuore dell’Umbria

Il 14 gennaio, l’Istituto Alberghiero Casagrande Cesi di Terni ospiterà La Notte degli Chef, un evento esclusivo che celebra l’eccellenza culinaria umbra. Fondato nel 2000, l’istituto è oggi un punto di riferimento nel panorama gastronomico, con circa 800 studenti iscritti. Situato in Largo Marisa Paolucci 1, nel cuore di Terni, il Casagrande Cesi è noto per la qualità della sua formazione e per l’impegno nel valorizzare la tradizione culinaria locale.

La serata, che avrà inizio alle ore 19:00, vedrà protagonisti alcuni dei più rinomati chef del panorama gastronomico italiano, tra cui Maurizio Serva del Ristorante La Trota di Rivodutri, Paolo Trippini del Ristorante Trippini di Civitella del Lago, Andrea Giuseppucci, chef influencer, Vittorio Ottavi del Ristorante Ottavi Mare di Bevagna, Yuri Lenzi del Ristorante Crunch di Terni e Beniamin Claudiu Lung del Ristorante Mio Bio di Terni.

A rendere ancora più speciale l’evento, La Notte degli Chef vedrà la partecipazione di due prestigiosi barman AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori): Eldis Sertani, che lavora al celebre Intercontinental di Roma, e Fulvio Lomonaco, recentemente nominato Best Student 2024 dall’Associazione, che offriranno al pubblico performance di alta classe, abbinando la loro esperienza al tema della cucina d’autore per una serata indimenticabile.

Gli studenti dell’Istituto Casagrande Cesi, sotto la guida di questi illustri chef e barman, offriranno ai partecipanti un’esperienza gastronomica di altissimo livello, unendo tradizione e innovazione in piatti creativi e di qualità. L’evento, patrocinato dal Comune di Terni, rappresenta una straordinaria occasione per scoprire le potenzialità culinarie della regione e l’impegno dei giovani talenti che si formano all’interno dell’istituto.

Un’ulteriore peculiarità della serata sarà la cornice in cui si svolgerà l’evento: i modernissimi laboratori di enogastronomia dell’Istituto Alberghiero Casagrande Cesi, situati in via Sabotino 1, che ospitano tecnologie all’avanguardia. Inaugurati nel 2016, i laboratori sono progettati in bioarchitettura, garantendo un ambiente eco-sostenibile e altamente innovativo per la formazione. Questi laboratori sono il cuore pulsante della didattica pratica dell’istituto e rappresentano un unicum nell’offerta educativa dell’Istituto Casagrande Cesi.

A rendere ancora più prestigiosa la serata, sarà la presenza del giornalista, gastronomo, conduttore televisivo e scrittore italiano Edoardo Raspelli, che arricchirà l’evento con la sua esperienza e il suo punto di vista sulle eccellenze gastronomiche italiane.

Non perdere l’occasione di partecipare a questa serata esclusiva, che celebra la cucina d’autore e il talento emergente dell’alta ristorazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3386764680.