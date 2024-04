Francesca Peppucci ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee

“Sará la corsa di ognuno di noi”

In una sala gremita presso il Barton Park di Perugia e alla presenza dei vertici nazionali e regionali di Forza Italia e di Forza Italia Giovani, è stata presentata la ricandidatura dell’On. Francesca Peppucci alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno per la circoscrizione dell’Italia Centrale (Umbria-Lazio-Toscana-Marche).

Hanno aperto l’evento i saluti del Vicepresidente di Regione Umbria Roberto Morroni, della Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, della Coordinatrice provinciale di FI Perugia Fiammetta Modena e del Coordinatore comunale di FI Terni Edoardo Albert in rappresentanza del Coordinatore provinciale Stefano Fatale.

Il portavoce nazionale di Forza Italia On. Raffaele Nevi, presente all’iniziativa, ha evidenziato che in quest’anno Francesca ha saputo prendere dimestichezza con l’istituzione europea, che è un’istituzione importante ma allo stesso tempo molto complessa e anche per questo, ha concluso, “ha saputo farsi apprezzare molto da Antonio Tajani con il quale si è creato un bel rapporto.”

A seguire è intervenuto Andrea Romizi in qualità di Coordinatore regionale di Forza Italia Umbria sottolineando il grande patrimonio che Francesca rappresenta per il partito.

“Francesca è motivo di grande apprezzamento da parte di tutta la nostra squadra. Rappresenta un grande esempio di determinazione, serietà e impegno per noi e soprattutto per i nostri giovani che la sostengono con grande entusiasmo”.

Nel suo intervento Francesca Peppucci ha sottolineato l’assoluta importanza per l’Umbria di avere un rappresentante per il territorio in Europa che promuova e valorizzi la nostra regione e le nostre eccellenze.

Queste le parole di Francesca Peppucci:

“Sono pronta per questa nuova sfida verso il Parlamento Europeo! Ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione della mia comunità, della mia Italia per continuare il percorso iniziato che in questo anno in Europa ha dato i suoi frutti, garantendo un legame forte tra territorio e istituzioni. Ma questa non deve essere la mia corsa, deve essere la corsa di ognuno di noi, dove tutti siamo protagonisti per tutelare i nostri interessi, ma anche per promuovere e valorizzare le nostre eccellenze economiche, produttive e culturali.”

È fondamentale l’importanza del voto a Forza Italia, ha continuato, poiché significa avere più italiani all’interno del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE): il gruppo più grande nell’ambito europeo. Si tratta dell’unico gruppo che ha un’incidenza significativa sulla presidenza della Commissione e del Parlamento e sulle scelte strategiche. Il PPE in Italia è rappresentato da Forza Italia.

Francesca Peppucci ha dimostrato nella sua esperienza a Bruxelles e Strasburgo grande impegno nel promuovere il territorio umbro e l’interconnessione con l’Europa. Questi aspetti rappresenteranno i punti di forza della sua campagna elettorale, assieme anche alla capacità di conoscere in maniera approfondita le dinamiche europee per influenzare le decisioni chiave che riguardano il futuro dell’Unione e dell’Umbria.