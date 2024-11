La Festa della Canzone Perugina torna il 23 novembre 2024

Fausto Pelliccia presenta il nuovo brano “Ritratto di Perugia” con i MaleMinore

Sabato 23 novembre, alle ore 17:00, la prestigiosa Sala dei Notari ospiterà la Festa della Canzone Perugina. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura locale.

Fausto Pelliccia, autore e compositore già apprezzato nelle precedenti edizioni, torna quest’anno con un nuovo brano dal titolo “Ritratto di Perugia”. Per l’esecuzione dal vivo, Pelliccia si avvarrà dell’eccezionale talento dei MaleMinore, una band che fonde diverse esperienze musicali, creando un sound unico e coinvolgente.

I MaleMinore sono: Ettore Chiurulla: Voce e tastiere. Un musicista poliedrico che unisce la formazione classica alla passione per il rock, portando una profondità e una sensibilità inusuale nel panorama musicale.

Fausto Cardinali: Basso. Fondatore della band, vanta una lunga carriera e collaborazioni con importanti artisti italiani come Little Tony.

Francesco Farabi: Chitarra. Virtuoso del blues e del rock, la sua energia e tecnica sono elementi fondamentali del sound dei Male Minore.

Mattia Lepri: Batteria. Con la sua passione per il metal, contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente durante i live.

L’obiettivo di questo progetto non è la vittoria, ma la volontà di partecipare e lasciare un segno in questa rinnovata tradizione, interrotta da settanta anni. Tutto ciò è possibile grazie all’iniziativa della Società del Bartoccio e della Famiglia Perugina, che organizzano questa importante gara per la più

bella canzone perugina.

Non mancate!

In allegato la foto MaleMinore da sinistra: Francesco Farabi (Chitarra), Ettore Chiurulla (Tastiere e Voce), Mattia Lepri (Batteria), Fausto Cardinali (Basso).